Новое оборудование БПЛА ВСУ попало в руки российских специалистов

Российским военнослужащим удалось захватить на Запорожском направлении редкие виды украинских беспилотников, а также новое навесное оборудование ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал специалист подразделения по борьбе с дронами.

«Некоторые из них (БПЛА. — RT) можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — уточнил российский боец.

Так, например, российские специалисты смогли захватить магнитное приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами.

В настоящий момент оборудование изучается для выработки более эффективных способов противодействия украинским атакам.

Ранее ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом.