Село Озеряновка и посёлок шахты Гагарина остались обесточены в ДНР

Село Озеряновка, жилой массив «Комсомолец» и посёлок шахты им. Гагарина остались обесточены из-за обстрела ВСУ в ДНР.

«В результате украинской вооруженной агрессии обесточено село Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)», — написал мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.

Кроме того, из-за аварийного отключения частично обесточены оказались жилой массив «Комсомолец» и посёлок шахты им. Гагарина, добавил он.

Ранее стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрелов и сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Донецке.