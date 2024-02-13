Село Озеряновка и посёлок шахты Гагарина остались обесточены в ДНР
- РИА Новости
«В результате украинской вооруженной агрессии обесточено село Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки)», — написал мэр Горловки Иван Приходько в Telegram.
Кроме того, из-за аварийного отключения частично обесточены оказались жилой массив «Комсомолец» и посёлок шахты им. Гагарина, добавил он.
Ранее стало известно, что три человека получили ранения в результате обстрелов и сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата ВСУ в Донецке.