Число раненных в Донецке в результате атак ВСУ увеличилось до трёх

Три человека получили ранения в результате обстрелов и сброса взрывчатки с беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Донецке. Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин.

Первоначально сообщалось о двух мирных жителях, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ Куйбышевского района города.

Позднее Кулемзин в личном Telegram-канале добавил, что ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка также получил мужчина 1971 года рождения. Таким образом, число пострадавших увеличилось до трёх.

Ранее поступила информация, что число погибших в результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до 15.