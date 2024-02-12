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В Литве мужчину заподозрили в хищении денег и проигрыше в казино около €20 млн

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Мужчину в Литве заподозрили в хищении около €27 млн, часть из которых он проиграл в казино, фигурантом дела оказался бывший партнёр компании BaltCap Шарунас Степуконис.

Инвестиционная компания заметила подозрительные транзакции ещё в октябре прошлого года, сообщили в Департаменте финансового надзора Эстонии, передаёт TV3.

Компания расторгла договор со Степуконисом и после выявленных нарушений обратилась в правоохранительные органы. Мужчина бежал из страны, однако вернулся в Литву, а 10 февраля его задержали.

По информации портала 15min, подозреваемый мог проиграть в онлайн-казино не менее €20 млн.

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