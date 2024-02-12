В Литве мужчину заподозрили в хищении денег и проигрыше в казино около €20 млн
Инвестиционная компания заметила подозрительные транзакции ещё в октябре прошлого года, сообщили в Департаменте финансового надзора Эстонии, передаёт TV3.
Компания расторгла договор со Степуконисом и после выявленных нарушений обратилась в правоохранительные органы. Мужчина бежал из страны, однако вернулся в Литву, а 10 февраля его задержали.
По информации портала 15min, подозреваемый мог проиграть в онлайн-казино не менее €20 млн.