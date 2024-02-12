Глава разведки Норвегии: Россия получает военное преимущество на Украине

Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес предупредил о «мрачном развитии ситуации» на Украине на фоне военного преимущества России, которая нарастила производство для снабжения вооружённых сил.

Стенсонес уверен, что сейчас Россия сильнее, чем была в начале 2023 года, кроме того, она усилила отношения с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Глава разведки опасается, что намерение России «бросить вызов западному либеральному и демократическому мировому порядку» стало «яснее, чем в прошлом году».

Говоря об Украине, собеседник телеканала TV2 отметил, что большая часть военной техники, которую ВСУ получили от Запада, «утеряна или израсходована».

«Мы видим, что Россия способна нарастить производство боеприпасов и высокоточного оружия большой дальности», — подчеркнул чиновник.

Стенсонес признал, что Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось, а производство вооружений происходит более быстрыми темпами.

Отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в журнале Foreign Affairs отмечал, что украинским войскам грозит поражение в связи с лучшей стратегической адаптацией российской армии к нынешней ситуации, а это даст ВС России весомое преимущество в 2024 году.