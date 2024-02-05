Foreign Affairs: тактика России может дать ей весомое преимущество в 2024 году
- РИА Новости
По его словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем лучше российские военные будут учиться, адаптироваться и преодолевать препятствия. Он отметил, что в России образовался цикл, который объединяет уроки с фронта и промышленность.
Райан добавил, что если преимущество Москвы в стратегической адаптации сохранится, а Запад не нанесёт «соответствующий ответ», то Киев понесёт поражение.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что 2024 год станет для Украины тяжёлым испытанием на выносливость на поле боя.