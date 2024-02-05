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Foreign Affairs: тактика России может дать ей весомое преимущество в 2024 году

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Украинским войскам грозит поражение в связи с лучшей стратегической адаптацией российской армии к нынешней ситуации, а это даст ВС России весомое преимущество в 2024 году. Такое мнение высказал отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в журнале Foreign Affairs.
Foreign Affairs: тактика России может дать ей весомое преимущество в 2024 году
  • РИА Новости

По его словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем лучше российские военные будут учиться, адаптироваться и преодолевать препятствия. Он отметил, что в России образовался цикл, который объединяет уроки с фронта и промышленность.

Райан добавил, что если преимущество Москвы в стратегической адаптации сохранится, а Запад не нанесёт «соответствующий ответ», то Киев понесёт поражение.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что 2024 год станет для Украины тяжёлым испытанием на выносливость на поле боя.

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