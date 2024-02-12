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Боец ВСУ: СБУ отлавливает лояльное России население на Украине

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Украинские спецслужбы отлавливают граждан Украины, которые поддерживают Россию, много таких случаев было замечено в Кривом Роге, рассказал РИА Новости военнопленный из 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Боец ВСУ: СБУ отлавливает лояльное России население на Украине
  • РИА Новости

Солдат Камынин сам был мобилизован в Кривом Роге, в городе много искали людей, которые «поддерживают русский мир», признался он.

«То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, всё — ты поддерживаешь русский мир. И его сразу берёт в работу СБУ», — сказал собеседник.

Сейчас у мобилизованных солдат Украины нет мотивации служить в армии, добавил Камынин.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что негодные к военной службе мужчины призывного возраста с так называемыми белыми билетами начали массово уезжать из страны.

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