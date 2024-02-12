В офисе Зеленского опасаются, что интервью Путина навредит поставкам оружия ВСУ

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и навредить поставкам помощи Украине от стран Запада, считают в офисе Владимира Зеленского.

Так, советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко призвал не недооценивать интервью Путина.

«Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путём прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережёт жизни украинцев», — цитирует его РИА Новости.

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин отмечал, что если США действительно хотят завершить боевые действия на Украине, то необходимо прекратить поставки вооружения — и «тогда всё закончится в течение нескольких недель» и «можно договариваться о каких-то условиях».