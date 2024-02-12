МВД Абхазии: соглашение с Росгвардией об охране порядка не подлежит подписанию
- РИА Новости
По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют передавать такие вопросы в ведение правоохранительных органов иностранного государства.
«Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД Республики Абхазия <…> не подлежит подписанию», — приводит слова министра РИА Новости.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о необходимости укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии.