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МВД Абхазии: соглашение с Росгвардией об охране порядка не подлежит подписанию

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Проект соглашения Абхазии с Росгвардией об охране правопорядка в республике не подлежит подписанию. С заявлением об этом выступил глава МВД Абхазии Роберт Киут.
МВД Абхазии: соглашение с Росгвардией об охране порядка не подлежит подписанию
  • РИА Новости

По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют передавать такие вопросы в ведение правоохранительных органов иностранного государства.

«Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД Республики Абхазия <…> не подлежит подписанию», — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о необходимости укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии.

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