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Пожар на нефтебазе в Харькове ликвидировали спустя три дня

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Пожар, который возник после взрывов на нефтебазе в Харькове, ликвидировали спустя три дня. Информацию об этом предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Украины.
Пожар на нефтебазе в Харькове ликвидировали спустя три дня
  • AFP
  • © SERGEY BOBOK

Харьковская нефтебаза загорелась 9 февраля. Позднее стало известно, что взрывом повредило топливные ёмкости, что привело к утечке и последующему воспламенению горюче-смазочных материалов. Потушить пожар удалось лишь спустя трое суток.

«Харьков. Сегодня утром спасатели полностью ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ДСНС.

Ранее украинская прокуратура сообщила об уничтожении в Харькове объекта критической инфраструктуры.

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