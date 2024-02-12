Пожар на нефтебазе в Харькове ликвидировали спустя три дня

Пожар, который возник после взрывов на нефтебазе в Харькове, ликвидировали спустя три дня. Информацию об этом предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Украины.

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Харьковская нефтебаза загорелась 9 февраля. Позднее стало известно, что взрывом повредило топливные ёмкости, что привело к утечке и последующему воспламенению горюче-смазочных материалов. Потушить пожар удалось лишь спустя трое суток. «Харьков. Сегодня утром спасатели полностью ликвидировали пожар», — говорится в Telegram-канале ДСНС. Ранее украинская прокуратура сообщила об уничтожении в Харькове объекта критической инфраструктуры.