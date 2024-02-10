Прокуратура Украины: в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры

В Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщает украинская прокуратура.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива», — сообщило ведомство, добавив, что это привело к пожару.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов ранее сообщил, что нефтебаза в Харькове загорелась в результате взрывов.

Ранее украинское издание «Общественное Харьков» сообщило о трёх взрывах, прогремевших в городе. Также сообщалось о взрывах в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона и Одессы.