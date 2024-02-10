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Прокуратура Украины: в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры

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В Харькове полностью уничтожен объект критической инфраструктуры, сообщает украинская прокуратура.
Прокуратура Украины: в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры
  • РИА Новости

«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива», — сообщило ведомство, добавив, что это привело к пожару.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов ранее сообщил, что нефтебаза в Харькове загорелась в результате взрывов.

Ранее украинское издание «Общественное Харьков» сообщило о трёх взрывах, прогремевших в городе. Также сообщалось о взрывах в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона и Одессы.

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