В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в прибрежных районах подконтрольного ВСУ Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.
- AFP
- © Ukrainian State Emergency Service
«В прибрежных районах Херсона слышны взрывы», — написал он в соцсетях.
Ранее стало известно, что ВС Украины обстреляли автомагазин в Токмаке Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен