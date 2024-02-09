В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в прибрежных районах подконтрольного ВСУ Херсона. Об этом сообщил глава местной администрации Роман Мрочко.

AFP

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«В прибрежных районах Херсона слышны взрывы», — написал он в соцсетях. Ранее стало известно, что ВС Украины обстреляли автомагазин в Токмаке Запорожской области, предположительно, из установки HIMARS.