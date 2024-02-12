Журналист Ланкастер рассказал о перешедших на сторону России солдатах ВСУ
- AP
- © Libkos
Один из военных заявил, что на момент начала спецоперации находился в отпуске.
«То, что я увидел в украинской армии изнутри, мне уже не хотелось служить, но пришлось, потому что я был единственным кормильцем в семье», — добавил он.
Другой военный сообщил, что не стал переподписывать контракт с ВСУ, в том числе из-за действий командиров.
В сентябре Ланкастер заявил, что жители Донбасса считают себя частью России, несмотря на позицию Запада.