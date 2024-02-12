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Журналист Ланкастер рассказал о перешедших на сторону России солдатах ВСУ

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Американский видеоблогер и журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж с рассказами бывших украинских военных, которые перешли на сторону России.
Журналист Ланкастер рассказал о перешедших на сторону России солдатах ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Один из военных заявил, что на момент начала спецоперации находился в отпуске. 

«То, что я увидел в украинской армии изнутри, мне уже не хотелось служить, но пришлось, потому что я был единственным кормильцем в семье», — добавил он.

Другой военный сообщил, что не стал переподписывать контракт с ВСУ, в том числе из-за действий командиров.

В сентябре Ланкастер заявил, что жители Донбасса считают себя частью России, несмотря на позицию Запада.

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