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Депутат Рады Бужанский: ВСУ ведут боевые действия без поддержки партнёров

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Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что украинские военные ведут боевые действия без поддержки партнёров.
Депутат Рады Бужанский: ВСУ ведут боевые действия без поддержки партнёров
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Он назвал странным формат заседаний контактной группы по обороне Украины, «когда вопрос поставок оружия решается в буквальном смысле поквартально».

«Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнёров ещё и близко не было», — написал Бужанский в соцсетях.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что для ВСУ в данный момент складывается сложнейшая ситуация на фронте.

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