Депутат Рады Бужанский: ВСУ ведут боевые действия без поддержки партнёров

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что украинские военные ведут боевые действия без поддержки партнёров.

Он назвал странным формат заседаний контактной группы по обороне Украины, «когда вопрос поставок оружия решается в буквальном смысле поквартально».

«Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнёров ещё и близко не было», — написал Бужанский в соцсетях.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что для ВСУ в данный момент складывается сложнейшая ситуация на фронте.