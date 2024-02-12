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Депутат Белик: когда Запад задаёт Киеву неудобные вопросы, то становится врагом

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RT
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Львова Андрея Садового, который назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.
Депутат Белик: когда Запад задаёт Киеву неудобные вопросы, то становится врагом
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Как отметил парламентарий, когда Запад «поддакивает» официальному Киеву и даёт деньги, то это «братья и покровители».

«Стоит задавать украинским властям неудобные вопросы или хоть в чём-то урезать им финансирование, тот же Запад превращается во врага, который действует «по указке Москвы». Возможно, польские фермеры и пропустят мимо ушей это высказывание, но если они обидятся всерьёз, то мэр Львова рискует увидеть толпу разгневанных соотечественников прямо у себя под окнами, ведь в Польше им ни работы, ни прочих благ может и не быть», — заключил собеседник RT.

Ранее Садовой назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.

Он считает действия аграриев «низостью и позором».

 

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