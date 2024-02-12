Аналитик раскритиковал слова мэра Львова о высыпавших украинское зерно фермерах

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов раскритиковал в беседе с RT заявление мэра Львова Андрея Садового, который назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.

«Это, конечно, уже сверхвысокий уровень интеллектуальной эквилибристики со стороны мэра Львова, потому что, кажется, уже досконально всем, кто в теме, понятны и известны причины этих протестов, почему эти протесты не завершаются и как можно урегулировать данный процесс», — пояснил эксперт.

Он отметил, что протесты вызваны решением Еврокомиссии открыть для украинских товаров рынки Европейского союза.

«Снять ограничения, снять квоты, которые функционировали до этого момента. И естественно, пострадали в первую очередь приграничные с Украиной государства за счёт того, что дешёвая агропродукция с Украины фактически начала вытеснять продукцию местного среднего и малого бизнеса. Относительно же перевозчиков совершенно аналогичная история, потому что на Украине традиционно была достаточно серьёзно развита эта отрасль, она была гораздо дешевле, чем аналогичные отрасли в сопредельных странах, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия», — добавил собеседник RT.

По его мнению, и сами страны, и ЕК «вынуждены будут реагировать на подобные акции».

«Как показывает практика, в принципе, компромисс обычно находится. Он сложный, но находится», — заключил Денисов.

Ранее Садовой назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.

Он считает действия аграриев «низостью и позором».