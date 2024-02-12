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Аналитик раскритиковал слова мэра Львова о высыпавших украинское зерно фермерах

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RT
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов раскритиковал в беседе с RT заявление мэра Львова Андрея Садового, который назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.
Аналитик раскритиковал слова мэра Львова о высыпавших украинское зерно фермерах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Это, конечно, уже сверхвысокий уровень интеллектуальной эквилибристики со стороны мэра Львова, потому что, кажется, уже досконально всем, кто в теме, понятны и известны причины этих протестов, почему эти протесты не завершаются и как можно урегулировать данный процесс», — пояснил эксперт.

Он отметил, что протесты вызваны решением Еврокомиссии открыть для украинских товаров рынки Европейского союза.

«Снять ограничения, снять квоты, которые функционировали до этого момента. И естественно, пострадали в первую очередь приграничные с Украиной государства за счёт того, что дешёвая агропродукция с Украины фактически начала вытеснять продукцию местного среднего и малого бизнеса. Относительно же перевозчиков совершенно аналогичная история, потому что на Украине традиционно была достаточно серьёзно развита эта отрасль, она была гораздо дешевле, чем аналогичные отрасли в сопредельных странах, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия», — добавил собеседник RT.

По его мнению, и сами страны, и ЕК «вынуждены будут реагировать на подобные акции».

«Как показывает практика, в принципе, компромисс обычно находится. Он сложный, но находится», — заключил Денисов.

Ранее Садовой назвал «пророссийскими провокаторами» польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из грузовиков на границе.

Он считает действия аграриев «низостью и позором».

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