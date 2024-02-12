РИА Новости: ВС России поразили инфраструктурные объекты в Николаеве

Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Всего николаевцы насчитали десять «прилётов» в три волны», — приводит РИА Новости его слова.

Лебедев подчеркнул, что первая серия ударов была нанесена по Морпорту, порту Ольвия и по Черноморскому судостроительному заводу.

Также военные поразили объекты на Николаевской нефтебазе и заводе «Зоря-Машпроект».

Ранее Лебедев сообщил, что удар ВС России по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, в том числе танки.