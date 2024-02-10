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РИА Новости: российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу в Харькове

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Удар ВС России по нефтебазе ВСУ в Харькове поразил 11 единиц техники, в том числе танки, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
РИА Новости: российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу в Харькове
  • РИА Новости

«Известно, что нефтебаза хранила ГСМ, использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных», — сказал собеседник РИА Новости.

Харьковские подпольщики фиксировали заполнение нефтебазы ВСУ, рассказал Лебедев, добавив, что удар был нанесён в момент, когда там было максимально много топлива.

Кроме того, пострадали склады рядом с нефтебазой и некоторое количество техники: бензовозы и танки.

«Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники», — отметил координатор. Поражено было и помещение, в котором располагались приезжающие за топливом украинские военные.

Прокуратура Украины ранее подтвердила, что в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры.

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