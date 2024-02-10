РИА Новости: российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу в Харькове
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«Известно, что нефтебаза хранила ГСМ, использовавшийся украинской военной техникой и средствами перемещения украинских военных», — сказал собеседник РИА Новости.
Харьковские подпольщики фиксировали заполнение нефтебазы ВСУ, рассказал Лебедев, добавив, что удар был нанесён в момент, когда там было максимально много топлива.
Кроме того, пострадали склады рядом с нефтебазой и некоторое количество техники: бензовозы и танки.
«Пока известно об 11 единицах пострадавшей техники», — отметил координатор. Поражено было и помещение, в котором располагались приезжающие за топливом украинские военные.
Прокуратура Украины ранее подтвердила, что в Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры.