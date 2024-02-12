Депутат Рады назвала зачисткой перестановки в командовании ВСУ

Перестановки в высшем командном составе Вооружённых сил Украины — это, по сути, зачистка. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Владимир Зеленский 8 февраля назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками украинской армии. На его прежнее место поставили генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Как отметила украинский депутат, происходящее в рядах армии больше похоже на зачистку.

«А с коммуникационной точки зрения это сплошной провал», — написала Геращенко в личном Telegram-канале.

Парламентарий также выразила опасение, что теперь офис Зеленского будет вмешиваться в военные дела и управлять генералами.

Ранее директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен связал кадровые перестановки в командовании ВСУ с подготовкой Украины к соглашению с Россией.