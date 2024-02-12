Депутат Рады назвала зачисткой перестановки в командовании ВСУ
- РИА Новости
Владимир Зеленский 8 февраля назначил главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками украинской армии. На его прежнее место поставили генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Как отметила украинский депутат, происходящее в рядах армии больше похоже на зачистку.
«А с коммуникационной точки зрения это сплошной провал», — написала Геращенко в личном Telegram-канале.
Парламентарий также выразила опасение, что теперь офис Зеленского будет вмешиваться в военные дела и управлять генералами.
Ранее директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен связал кадровые перестановки в командовании ВСУ с подготовкой Украины к соглашению с Россией.