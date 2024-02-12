Первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что несамостоятельность киевских властей привела к провалу Минских соглашений.

«Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля», — сказал он в интервью «Аргументам и Фактам».

Также Нургалиев сообщил, что западные страны не позволяли Украине выполнять договорённости, при этом обвиняя в их срыве Россию.

В Совбезе подчеркнули, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, промышленные гиганты стоят в очереди на восстановление украинской инфраструктуры.