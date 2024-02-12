RT в Telegram
Подпишись

Совбез России: несамостоятельность Украины привела к провалу Минских соглашений

Короткая ссылка
Первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что несамостоятельность киевских властей привела к провалу Минских соглашений.
Совбез России: несамостоятельность Украины привела к провалу Минских соглашений
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля», — сказал он в интервью «Аргументам и Фактам».

Также Нургалиев сообщил, что западные страны не позволяли Украине выполнять договорённости, при этом обвиняя в их срыве Россию.

В Совбезе подчеркнули, что Запад заинтересован в максимальном разрушении Украины, промышленные гиганты стоят в очереди на восстановление украинской инфраструктуры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить