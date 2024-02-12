Экс-полковник СБУ: Россия может нанести удар, где окажутся мобилизованные украинцы
По его словам, Россия накапливает силы для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где будет найдено «слабое место».
В качестве «слабых мест» он назвал те участки фронта, где расположены украинские призывники.
Они, по мнению Старикова, не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться.
Ранее Стариков заявил, что увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного вызвало вопросы на фронте.