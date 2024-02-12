Экс-полковник СБУ: Россия может нанести удар, где окажутся мобилизованные украинцы

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так», что российская армия готовится провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы.

По его словам, Россия накапливает силы для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где будет найдено «слабое место».

В качестве «слабых мест» он назвал те участки фронта, где расположены украинские призывники.

Они, по мнению Старикова, не знакомы с местностью, плохо обучены и не хотят сражаться.

Ранее Стариков заявил, что увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного вызвало вопросы на фронте.