На Украине предложили включить останки Столыпина в список для обмена с Россией
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, одна из идей заключается в том, чтобы внести прах Столыпина в обменный фонд, «как бы это ни выглядело и ни звучало».
Остапенко добавил, что у Украины есть погибшие герои и живые герои, которые находятся в плену, а также украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах России.
8 февраля в российском Минобороны сообщили, что в результате переговоров в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.