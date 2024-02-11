На Украине предложили включить останки Столыпина в список для обмена с Россией

Директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906—1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно включить в обменный фонд с Россией.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, одна из идей заключается в том, чтобы внести прах Столыпина в обменный фонд, «как бы это ни выглядело и ни звучало».

Остапенко добавил, что у Украины есть погибшие герои и живые герои, которые находятся в плену, а также украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах России.

8 февраля в российском Минобороны сообщили, что в результате переговоров в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.