ERR: между Каллас и экс-премьером Эстонии произошёл скандал из-за выборов в ЕП
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Как сообщил портал ERR, Каллас попросила члена Европарламента Ансипа не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
В свою очередь, экс-премьер Эстонии заявил, что призывы Каллас заставят его «ещё решительнее отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ».
В августе 2023 года стало известно, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу эстонского премьера Арво Халлику, продолжает деятельность в России.
По словам Каллас, она не знала, что компания занимается перевозками грузов в Россию.