ERR: между Каллас и экс-премьером Эстонии произошёл скандал из-за выборов в ЕП

Между премьер-министром Эстонии Каей Каллас и экс-главой правительства республики Андрусом Ансипом произошёл скандал из-за предстоящих выборов в Европарламент. Об этом сообщил портал ERR.

Как сообщил портал ERR, Каллас попросила члена Европарламента Ансипа не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

В свою очередь, экс-премьер Эстонии заявил, что призывы Каллас заставят его «ещё решительнее отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ».

В августе 2023 года стало известно, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу эстонского премьера Арво Халлику, продолжает деятельность в России.

По словам Каллас, она не знала, что компания занимается перевозками грузов в Россию.