Ассоциация фермеров: власти Молдавии используют полицию для запугивания аграриев

Правоохранительные органы Молдавии используются Кишинёвом в качестве инструмента для запугивания аграриев. Таким образом власти страны пытаются решить проблему протестов, заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Недовольные политикой молдавских властей фермеры с 8 февраля начали выходить на протесты в южных районах страны. Спустя двое суток к ним стали присоединяться аграрии из других частей Молдавии.

После начала протестов фермерам начали вручать повестки за действия, которые те якобы совершали на протестах в ноябре-декабре. Слусарь подчеркнул, что не верит в подобные совпадения.

В беседе с порталом Deschide.md он заявил, что Кишинёв наступает «на те же грабли», пытаясь использовать полицию для запугивания аграриев.

«В 2020 году на протестах представители действующей власти выходили и просили полицию уйти от фермеров, а не вызывать их и не запугивать. А сейчас вы наступаете на те же грабли, чтобы запугать тех, кто четыре года назад был на той же баррикаде и голосовал за вас?» — заявил он.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры приостановили протесты для проведения переговоров с властями.