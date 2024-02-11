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Ассоциация фермеров: власти Молдавии используют полицию для запугивания аграриев

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Правоохранительные органы Молдавии используются Кишинёвом в качестве инструмента для запугивания аграриев. Таким образом власти страны пытаются решить проблему протестов, заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
Ассоциация фермеров: власти Молдавии используют полицию для запугивания аграриев
  • Gettyimages.ru

Недовольные политикой молдавских властей фермеры с 8 февраля начали выходить на протесты в южных районах страны. Спустя двое суток к ним стали присоединяться аграрии из других частей Молдавии.

После начала протестов фермерам начали вручать повестки за действия, которые те якобы совершали на протестах в ноябре-декабре. Слусарь подчеркнул, что не верит в подобные совпадения.

В беседе с порталом Deschide.md он заявил, что Кишинёв наступает «на те же грабли», пытаясь использовать полицию для запугивания аграриев.

«В 2020 году на протестах представители действующей власти выходили и просили полицию уйти от фермеров, а не вызывать их и не запугивать. А сейчас вы наступаете на те же грабли, чтобы запугать тех, кто четыре года назад был на той же баррикаде и голосовал за вас?» — заявил он.

Ранее сообщалось, что молдавские фермеры приостановили протесты для проведения переговоров с властями.

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