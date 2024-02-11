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В Молдавии фермеры приостановили протесты для переговоров с властями

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Один из лидеров протестующих Адриан Истрати заявил, что молдавские фермеры решили приостановить протесты до 13 февраля, чтобы обсудить сложившуюся в отрасли ситуацию с главой парламента и лидером правящей Партии действия и солидарности Игорем Гросу.
В Молдавии фермеры приостановили протесты для переговоров с властями
  • Gettyimages.ru

По его словам, после нескольких дней мирных протестов фермеры встретились с председателем района Кахул Павлом Грозой и представителем правительства Игорем Шевченко.

«Мы высказали свои требования, и нам сказали, что во вторник у некоторых фермеров будет встреча с председателем парламента. Мы приостанавливаем протесты до вторника и примем решение о том, что будет дальше», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что в случае игнорирования требований аграриев, они приедут на сельскохозяйственной технике в Кишинёв.

Ранее более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста «Леушены» на молдавско-румынской границе.

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