В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста

Более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста Леушены на молдавско-румынской границе.

Об этом сообщил представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ.

«Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30—35 тракторов минут на 30 перекрыли движение», — цитирует его РИА Новости.

Плэмэдялэ отметил, что протестующие призывали возобновить полномасштабные акции протеста.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что болгарские фермеры достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с территории Украины.