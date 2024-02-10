RT в Telegram
Подпишись

В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста

Короткая ссылка
Более 30 тракторов заблокировали дорогу у пограничного поста Леушены на молдавско-румынской границе.
В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ.

«Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30—35 тракторов минут на 30 перекрыли движение», — цитирует его РИА Новости.

Плэмэдялэ отметил, что протестующие призывали возобновить полномасштабные акции протеста.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что болгарские фермеры достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить