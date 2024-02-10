В Молдавии протестующие фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста
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Об этом сообщил представитель ассоциации «Сила фермеров» Ион Плэмэдялэ.
«Фермеры из нескольких районов республики заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30—35 тракторов минут на 30 перекрыли движение», — цитирует его РИА Новости.
Плэмэдялэ отметил, что протестующие призывали возобновить полномасштабные акции протеста.
Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что болгарские фермеры достигли договорённости с властями о размерах компенсации потерь из-за импорта дешёвой сельхозпродукции с территории Украины.