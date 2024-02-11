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МО России: ВСУ потеряли до 325 военных на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли до 325 военнослужащих на Донецком направлении.
МО России: ВСУ потеряли до 325 военных на Донецком направлении
  • AP

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики и отразили 11 атак», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад ВСУ с авиационными средствами поражения.

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