Генштаб ВСУ призвал считать дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
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В документе указывается, что поддержка этого утверждения является не чем иным, как «подыгрыванием враждебной дезинформации».
«Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне», — говорится в публикации.
Ранее соседка родителей нового главкома ВСУ рассказала, что если бы Сырский отказался от предложенной ему должности — его бы расстреляли. Помимо этого, по словам женщины, Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.