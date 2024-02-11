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Генштаб ВСУ призвал считать дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией

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Генштаб ВСУ призвал расценивать сообщения, что новый главком украинской армии Александр Сырский — «русский человек с советским прошлым», как дезинформацию. Об этом говорится в официальном обращении центрального органа военного управления.
Генштаб ВСУ призвал считать дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
  • AP

В документе указывается, что поддержка этого утверждения является не чем иным, как «подыгрыванием враждебной дезинформации».

«Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне», — говорится в публикации.

Ранее соседка родителей нового главкома ВСУ рассказала, что если бы Сырский отказался от предложенной ему должности — его бы расстреляли. Помимо этого, по словам женщины, Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

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