Азаров: четверть школьников хотят уехать с Украины из-за страха оказаться в ВСУ
- AP
Он отметил, что порядка 1 млн украинских школьников хотят уехать за границу, что, по его словам, составляет около 25% от всех школьников страны, которых сейчас насчитывается 4 млн.
Азаров отметил, что молодые люди пессимистично оценивают будущее Украины и стремятся перебраться в другие страны.
«А чего ещё можно ожидать от украинских школьников, если на персональный военный учёт ребята обязаны становиться уже в возрасте 16 лет», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что если их признают пригодными к службе — а по-другому, по словам Азарова, киевский режим не поступает, — то они автоматически становятся невыездными.
Ранее представитель военкомата в Полтаве обратился к уехавшим за границу школьникам с призывом к 17 годам вернуться на Украину.