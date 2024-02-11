Азаров: четверть школьников хотят уехать с Украины из-за страха оказаться в ВСУ

Страх быть мобилизованными в ряды Вооружённых сил Украины заставляет школьников задуматься об отъезде за границу. Об этом сообщил в своих социальных сетях бывший украинский премьер Николай Азаров.

Он отметил, что порядка 1 млн украинских школьников хотят уехать за границу, что, по его словам, составляет около 25% от всех школьников страны, которых сейчас насчитывается 4 млн.

Азаров отметил, что молодые люди пессимистично оценивают будущее Украины и стремятся перебраться в другие страны.

«А чего ещё можно ожидать от украинских школьников, если на персональный военный учёт ребята обязаны становиться уже в возрасте 16 лет», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что если их признают пригодными к службе — а по-другому, по словам Азарова, киевский режим не поступает, — то они автоматически становятся невыездными.

Ранее представитель военкомата в Полтаве обратился к уехавшим за границу школьникам с призывом к 17 годам вернуться на Украину.