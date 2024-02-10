МО: ВС России за неделю отразили 26 атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения группировки российских войск «Юг» с 4 по 10 февраля заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также отразили 26 атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, ударами авиации и артиллерии также были нанесены поражения живой силе и военной технике противника в районах ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что недельные потери ВСУ на Купянском направлении составили более 725 военнослужащих.