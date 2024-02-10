МО: ВС России за неделю отразили 26 атак ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, ударами авиации и артиллерии также были нанесены поражения живой силе и военной технике противника в районах ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что недельные потери ВСУ на Купянском направлении составили более 725 военнослужащих.