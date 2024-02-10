Украинские войска за неделю потеряли на Купянском направлении около 725 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.

Западная группировка войск России заняла на этом участке фронта более выгодные рубежи и отразила 36 атак украинских штурмовых групп.

Боевые действия велись в районах Синьковки и Тернов в Харьковской области и в ДНР.

«Нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии», — говорится в недельной сводке событий министерства.

Как стало известно ранее, штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на Донецком направлении захватили опорный пункт в районе населённого пункта Весёлое.