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МО: войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 725 военных

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Украинские войска за неделю потеряли на Купянском направлении около 725 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.
МО: войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении около 725 военных
  • AP

Западная группировка войск России заняла на этом участке фронта более выгодные рубежи и отразила 36 атак украинских штурмовых групп.

Боевые действия велись в районах Синьковки и Тернов в Харьковской области и в ДНР.

«Нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Потери противника составили свыше 725 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии», — говорится в недельной сводке событий министерства.

Как стало известно ранее, штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на Донецком направлении захватили опорный пункт в районе населённого пункта Весёлое.

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