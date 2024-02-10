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Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках

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Анализ опыта боёв в зоне спецоперации показывает, что современные танки на поле боя нуждаются в существенных доработках для сохранения главных функций, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Он напомнил, что танк должен в том числе поражать противника прямой наводкой и сохранять боеспособность под воздействием средств поражения. В то же время опыт СВО показывает, что основной танк всё чаще выполняет артиллерийские задачи, работая с закрытых позиций.

«Часто танки применяются поодиночке в рамках отдельных боевых стычек, что также приводит к специфической, нетанковой тактике», — добавил Мураховский.

Теперь же остро встаёт вопрос защиты танка от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, подчеркнул военный эксперт, добавив, что нужно решить и проблемы противоминной защиты танка и преодоления им минных полей. Ещё одной задачей, которая стоит перед военными, он назвал снабжение танков комплексами пассивной защиты от БПЛА и активными системами подавления дронов.

С начала спецоперации на Украине поставки танков в войска России увеличились в пять раз — такие данные в начале февраля привёл президент Владимир Путин.

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