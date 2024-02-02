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Путин заявил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз

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Российский президент Владимир Путин заявил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз.
Путин заявил, что поставки танков в войска с начала СВО увеличились в пять раз
  • Gettyimages.ru

Президента цитирует РИА Новости.

Также он отметил значительное увеличение поставок беспилотников и артснарядов.

По его словам, гособоронзаказ на 2024 год существенно увеличен, он полностью обеспечен финансированием.

Путин выразил уверенность в выполнении гособоронзаказа на этот год на 100%.

В конце декабря сообщалось, что спецкор RT Александр Пискунов пообщался с экипажем танка Т-90, который выполняет задачи на Донецком фронте. 

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