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ВС России уничтожили танк и склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские десантники группировки «Днепр» уничтожили на правобережье Днепра танк и полевой склад с боеприпасами ВСУ.

В Минобороны России сообщили, что российские военные ударили из гаубиц по найденным разведчиками целям на правом берегу Днепра.

«Корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА, который также фиксировал попадание в цель и её уничтожение. Точным огнём по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», — добавили в ведомстве.

Ранее экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр» уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра.

Также в юго-западной части акватории Чёрного моря ВС России уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины в Чёрном море.

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