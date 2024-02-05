МО: десантники уничтожили «Солнцепёками» позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр» уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее танки группировки «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом.
Также российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении.
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