МО: десантники уничтожили «Солнцепёками» позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Днепр» уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее танки группировки «Центр» уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом.

Также российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении.