RT в Telegram
Подпишись

Затулин назвал популярность среди граждан главной причиной отставки Залужного

Короткая ссылка
Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с двумя причинами, и одна из главных — его популярность среди украинцев, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности», — сказал он РИА Новости.

Второй причиной Затулин назвал изменение характера боевых действий: Залужный отвечал за наземные операции, которые были безуспешными. Но при этом простые граждане понимали, что задачи Залужному ставили невыполнимые.

«В любом случае, нужно было найти козла отпущения», — добавил депутат.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить