Затулин назвал популярность среди граждан главной причиной отставки Залужного
«В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности», — сказал он РИА Новости.
Второй причиной Затулин назвал изменение характера боевых действий: Залужный отвечал за наземные операции, которые были безуспешными. Но при этом простые граждане понимали, что задачи Залужному ставили невыполнимые.
«В любом случае, нужно было найти козла отпущения», — добавил депутат.
8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.
Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.