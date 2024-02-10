Затулин назвал популярность среди граждан главной причиной отставки Залужного

Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с двумя причинами, и одна из главных — его популярность среди украинцев, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«В смене Залужного есть две главных причины. Первая — господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности», — сказал он РИА Новости.

Второй причиной Затулин назвал изменение характера боевых действий: Залужный отвечал за наземные операции, которые были безуспешными. Но при этом простые граждане понимали, что задачи Залужному ставили невыполнимые.

«В любом случае, нужно было найти козла отпущения», — добавил депутат.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

Залужный заявил, что после увольнения не занимает никакой должности.