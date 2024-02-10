На Украине возмутились, что Ирина Шейк на обложке Vogue была в украинском белье

Пользователи соцсетей из Украины возмутились появлением российской супермодели Ирины Шейк на обложке британского Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

В ответ на скандал бренд ZHILYOVA отметил, что съёмки проводились тайно и редакция журнала не сообщала, для кого именно предполагалось использовать продукцию компании.

«Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», — заверил украинский бренд.

Ранее киевлянка Ирина рассказала о «шокирующем опыте» путешествия в Израиль, пожаловавшись на «издевательства» над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.