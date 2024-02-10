На Украине возмутились, что Ирина Шейк на обложке Vogue была в украинском белье
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
В ответ на скандал бренд ZHILYOVA отметил, что съёмки проводились тайно и редакция журнала не сообщала, для кого именно предполагалось использовать продукцию компании.
«Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», — заверил украинский бренд.
Ранее киевлянка Ирина рассказала о «шокирующем опыте» путешествия в Израиль, пожаловавшись на «издевательства» над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.