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«Уральские авиалинии» приостановили авиарейсы в Баку до 17 февраля

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полёты из Жуковского в Баку до 17 февраля.
«Уральские авиалинии» приостановили авиарейсы в Баку до 17 февраля
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Днём ранее рейс по данному маршруту не состоялся, поскольку азербайджанские авиационные власти не дали разрешение на выполнение полёта.

«Уральские авиалинии» временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля», — говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что авиационные власти двух стран находятся в контакте для разрешения данного вопроса.

В конце января авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на международные рейсы.

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