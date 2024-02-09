«Уральские авиалинии» приостановили авиарейсы в Баку до 17 февраля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полёты из Жуковского в Баку до 17 февраля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Днём ранее рейс по данному маршруту не состоялся, поскольку азербайджанские авиационные власти не дали разрешение на выполнение полёта.

«Уральские авиалинии» временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что авиационные власти двух стран находятся в контакте для разрешения данного вопроса.

В конце января авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на международные рейсы.