«Уральские авиалинии» намерены вернуть допуск на международные рейсы

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на международные рейсы.

Об этом говорится в материале газеты «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным направлениям.

Организация желает получить доступ на перелёты из аэропорта Жуковский и Сочи в Стамбул, из Санкт-Петербурга в Дели и из Иркутска в Пекин. Авиакомпания подала больше всего заявок на допуск на рейсы в города Казахстана и Узбекистана.

«Уральские авиалинии» собираются начать перелёты по запрашиваемым международным направлениям с марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что число авиарейсов на Кубу из России увеличат до 13 в неделю.