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Посольство: репрессивные меры Латвии отбили у россиян интерес к поездкам туда

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Репрессивные меры властей Латвии отбили у россиян интерес к туристическим поездкам в эту страну.
Посольство: репрессивные меры Латвии отбили у россиян интерес к поездкам туда
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Олег Зыков.

Он рассказал, что в 2023 году Латвию посетило рекордно низкое число российских туристов, в гостиницах и гостевых домах республики останавливались 17 тыс. россиян.

«За последние два года Рига предприняла целый ряд откровенно враждебных шагов в отношении нашей страны и её граждан, заслуженно попав в категорию «недружественных стран», — заявил Зыков.

Среди таких мер он назвал, в частности, прекращение выдачи виз россиянам (за исключением гуманитарных случаев), требование по заполнению провокационных анкет при пересечении границы, запрет на въезд транспортных средств с российскими номерами.

«Все эти репрессивные меры вполне закономерно отбили у россиян всякий интерес к турпоездкам в Латвию», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продумать меры по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран.

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