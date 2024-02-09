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Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о порядке военных перевозок

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Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о принципах и порядке выполнения военных перевозок.
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о порядке военных перевозок
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он написал в Telegram.

«Осуществлён выход Украины из соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок», — говорится в сообщении.

Мельничук уточнил, что документ был подписан в мае 1992 года в Ташкенте.

Кроме того, добавил он, Украина вышла из соглашений с СНГ, касающихся борьбы с ростом заболеваемости сахарным диабетом (ноябрь 2008 года, Кишинёв) и профилактики йододефицитных состояний среди населения (май 2011 года, Минск).

Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

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