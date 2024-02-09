Посольство: у Латвии нет доводов для возведения ограждений на границе с Россией
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«Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика... искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом», — приводит РИА Новости его слова.
Зыков подчеркнул, что «алармисты» в Латвии часто прибегают к страшилке о мнимой «российской угрозе».
«Других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет», — отметил дипломат.
В январе сообщалось, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.