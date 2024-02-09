Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

Об этом говорится на сайте Зеленского.

«За выдающиеся личные заслуги... присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Залужному Валерию Фёдоровичу», — говорится в указе.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.