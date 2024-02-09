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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

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Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

Об этом говорится на сайте Зеленского.

«За выдающиеся личные заслуги... присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Залужному Валерию Фёдоровичу», — говорится в указе.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил четыре причины увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

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