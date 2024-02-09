ФСБ предотвратила нападение беспилотников ВСУ на ремонтную бригаду в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщил штаб обороны региона.
«Региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из повреждённых электроподстанций Горловки», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники ФСБ перехватили восемь беспилотников ВСУ.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.