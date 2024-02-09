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ФСБ предотвратила нападение беспилотников ВСУ на ремонтную бригаду в ДНР

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Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили нападение украинских беспилотников на ремонтную бригаду в ДНР.
ФСБ предотвратила нападение беспилотников ВСУ на ремонтную бригаду в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщил штаб обороны региона.

«Региональным УФСБ осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к одной из повреждённых электроподстанций Горловки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ перехватили восемь беспилотников ВСУ.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, собиравших данные для Службы безопасности Украины.

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