Масочный режим снова вводят в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление об обязательном использовании медицинских масок в медорганизациях. В документе также рекомендуется их ношение в местах массового скопления людей.

Gettyimages.ru

© jarabee123

Об этом сообщает nur.kz. Постановление вступило в силу с 8 февраля. Отмечается, что меры, указанные в постановлении главного санврача, принимаются для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём (корь, COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции). Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.