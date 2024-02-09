Неизвестные избили прихожанина в ходе захвата храма УПЦ в Черновицкой области
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В сообщении указывается, что инцидент произошёл в четверг, 8 февраля, когда прихожанин вышел к собравшимся перед храмом раскольникам.
Неизвестные мужчины схватили его за одежду и оттащили в сторону, после чего один из них нанёс пострадавшему удар в лицо. Затем к избиению подключились его сообщники.
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