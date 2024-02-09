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Неизвестные избили прихожанина в ходе захвата храма УПЦ в Черновицкой области

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Прихожанин Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области пострадал при захвате сооружения представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов.
Неизвестные избили прихожанина в ходе захвата храма УПЦ в Черновицкой области
  • Gettyimages.ru
  • © delobol

В сообщении указывается, что инцидент произошёл в четверг, 8 февраля, когда прихожанин вышел к собравшимся перед храмом раскольникам.

Неизвестные мужчины схватили его за одежду и оттащили в сторону, после чего один из них нанёс пострадавшему удар в лицо. Затем к избиению подключились его сообщники.

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