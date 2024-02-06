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Митрополита УПЦ Лонгина избили на Украине

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Неизвестные избили митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина (Михаила Жара). Об этом сообщил сам настоятель Вознесенского Банченского монастыря в Черновицкой области на западе Украины.
Митрополита УПЦ Лонгина избили на Украине
  • РИА Новости

По его словам, инцидент произошёл в ночь на 22 января. Лонгин рассказал, что услышал стук в дверь, после чего решил проверить, кто его беспокоит. Когда дверь открылась, неизвестный ударил Лонгина, от чего тот потерял сознание.

«В последствии удара необходимо было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо! Всё остаётся на милость и суд Божий», — приводит его слова в соцсетях Банченский монастырь.

Стоит отметить, что в мае 2023 года СБУ обвинила Лонгина в разжигании межрелигиозной розни. Поводом к этому послужили его якобы пренебрежительные высказывания в адрес Православной церкви Украины (ПЦУ). Затем стало известно, что поддержавшим его верующим начали раздавать повестки в Черновцах.

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