В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита канонической УПЦ

На Украине в городе Черновцы полицейские раздавали повестки верующим, которые пришли поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара).

Об этом информирует Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в своём Telegram-канале.

«Христианам, которые пришли сегодня в 13:00 в Черновицкое управление полиции поддержать владыку Лонгина и выразить своё возмущение против произвола Национальной полиции, вручают повестки», — говорится в сообщении епархии.

Ранее вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.

До этого сообщалось, что сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванков вблизи Борисполя Киевской области.