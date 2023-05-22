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В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита канонической УПЦ

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На Украине в городе Черновцы полицейские раздавали повестки верующим, которые пришли поддержать наместника Вознесенского Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви, митрополита Лонгина (Жара).
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита канонической УПЦ
  • AP

Об этом информирует Черновицко-Буковинская епархия УПЦ в своём Telegram-канале.

«Христианам, которые пришли сегодня в 13:00 в Черновицкое управление полиции поддержать владыку Лонгина и выразить своё возмущение против произвола Национальной полиции, вручают повестки», — говорится в сообщении епархии.

Ранее вооружённые сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области.

До этого сообщалось, что сторонники ПЦУ при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванков вблизи Борисполя Киевской области.

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