Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

УПЦ: сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм в Киевской области

Короткая ссылка
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области.
УПЦ: сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм в Киевской области
  • Gettyimages.ru
  • © electravk

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«Произошёл силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ПЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что агрессивно настроенные лица, находясь на территории храма, не допускают туда прихожан УПЦ.

На месте событий также присутствует председатель Иванковского старостинского округа Александр Кириченко.

Полиция не препятствует рейдерским действиям активистов, говорится в материале.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.

Он отметил, что с октября прошлого года украинские власти без законных оснований проводят массовые обыски в монастырях и общинах УПЦ на территории всей страны.

По его словам, СБУ провела уже 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить