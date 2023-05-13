УПЦ: сторонники ПЦУ при содействии властей захватили храм в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей захватили Спасо-Преображенскую церковь в селе Иванкове вблизи Борисполя Киевской области.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«Произошёл силовой захват Преображенского храма села Иванков Бориспольского района. Около шести часов сторонники ПЦУ срезали замки на дверях и незаконно проникли в храм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что агрессивно настроенные лица, находясь на территории храма, не допускают туда прихожан УПЦ.

На месте событий также присутствует председатель Иванковского старостинского округа Александр Кириченко.

Полиция не препятствует рейдерским действиям активистов, говорится в материале.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» рассказал, что на Украине с 2022 года захватили около 300 общин канонической Украинской православной церкви и возбудили 61 уголовное дело против священников УПЦ.

Он отметил, что с октября прошлого года украинские власти без законных оснований проводят массовые обыски в монастырях и общинах УПЦ на территории всей страны.

По его словам, СБУ провела уже 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ.