Рогов: ВСУ, предварительно, ударили по церкви и школе в селе Зеленополь
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Рогова, утром 9 февраля Зеленополь подвергся ракетному обстрелу со стороны украинской армии. Он уточнил, что всего произошло шесть взрывов.
«Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь», — говорится в сообщении.
О возможных пострадавших не сообщается.
Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
Также мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в ДНР.