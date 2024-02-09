Рогов: ВСУ, предварительно, ударили по церкви и школе в селе Зеленополь

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, Вооружённые силы Украины нанесли удар по церкви и школе в селе Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Рогова, утром 9 февраля Зеленополь подвергся ракетному обстрелу со стороны украинской армии. Он уточнил, что всего произошло шесть взрывов.

«Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь», — говорится в сообщении.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.

Также мирный житель пострадал при обстреле Владимировки в ДНР.